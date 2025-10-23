Haberler

Manisa'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, kaygan yolda kontrolden çıkan kamyonet otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ve devrildikten sonra sürüklenerek karşı şeride geçen kamyonet, otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli-İzmir karayolu üzerindeki Kavaklıdere kavşağında meydana geldi. İ.G. (39) yönetimindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrilerek sürüklenmye başladı. Karşı şeride geçen kamyonet, Salihli istikametine seyir halinde olan A.Ç. (31) yönetimindeki 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinde, kamyonet sürücüsü İ.G. ile aynı araçta bulunan E.Ş.'nin (31) hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan sürücü A.Ç. ile araçta bulunan F.Ç. (33) hafif, D.B. (50) ise ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
