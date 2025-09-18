Haberler

Manisa'da Toprak Kayması: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Akhisar'da yapılan havuzun kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında Ercan Okatan ve amcasının oğlu Erdal Okatan hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaylada su biriktirmek amacıyla yapılan havuzun kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalıp hayatını kaybedenlerin Ercan Okatan (46) ile amcasının oğlu Erdal Okatan (44) olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Barış GEZİCİ-Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
