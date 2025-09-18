Manisa'da Toprak Kayması: İki Kişi Hayatını Kaybetti

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaylada su biriktirmek amacıyla yapılan havuzun kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalıp hayatını kaybedenlerin Ercan Okatan (46) ile amcasının oğlu Erdal Okatan (44) olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Barış GEZİCİ-Ersan ERDOĞAN/MANİSA,