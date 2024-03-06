Manisa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Beyoba Mahallesi istikametinden Akhisar yönüne giden Ali Barut (60) yönetimindeki 45 PH 785 plakalı otomobil, Gölmarmara Kavşağı'nda, F.G. idaresindeki 59 ABY 844 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Barut, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tırın sürücüsü gözaltına alındı.