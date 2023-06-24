Manisa'da TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

MANİSA'da, TIR ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Murat Aşık (41), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Manisa yönüne giden Murat Aşık'ın kontrolünü yitirdiği 16 LLC 57 plakalı otomobil, karşı şeride geçip N.D. (63) yönetimindeki 35 BJG 505 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Murat Aşık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Tavukçuluk firmasında TIR şoförü olarak çalıştığı belirtilen Aşık'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.