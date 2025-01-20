Manisa'da Tek Başına Yaşayan Adam Evinde Ölü Bulundu

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 54 yaşındaki Erdoğan Çam, tek başına yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Komşularının ihbarı üzerine yapılan kontrolde, Çam'ın hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 54 yaşındaki Erdoğan Çam tek başına yaşadığı evde ölü bulundu.

Beşeylül Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Çam'dan yaklaşık bir haftadır haber alamayan komşuları durumu mahalle muhtarına ve polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin pencereyi açarak girdiği evde sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çam'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çam'ın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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