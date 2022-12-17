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Manisa'da taksi durağında silahlı saldırıya uğrayan taksici yaralandı

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Manisa'da taksi durağında silahlı saldırıya uğrayan taksici yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü yaralandı.

1. Anafartalar Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'ndeki bir taksi durağına gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, durakta müşteri bekleyen Emrah O. (37) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Emrah O'yu tabancayla yaralayan şüpheli kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan Emrah O'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Anafartalar Mahallesi Manisa Güncel Haberler

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