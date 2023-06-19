Akhisar'da sağanak 223 ev ve iş yeri ile hastaneyi su bastı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde dün akşam etkili olan sağanakta 223 ev ve iş yeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ni su bastı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde dün akşam etkili olan sağanakta 223 ev ve iş yeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ni su bastı. 22 evde su tahliye çalışmaları sürerken, yatarak tedavi gören 62 hastası çevre illere nakledilen devlet hastanesinin yarın hizmete açılacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Manisa için yaptığı sağanak uyarısının ardından dün akşam saatlerinde metrekareye 94 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura dışarıda yakalananlar dizlerine kadar suya battı, sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede 223 ev ve iş yeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ni su bastı. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (MAKOM) ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile bölgede incelemelerde bulundu.

Yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sahada yerimizi aldık. Çalışmalarımız hala da devam etmektedir. Tabii ki istenilmeyen, öngörülemeyen bu yağışlar iklime bağlı değişikliğin getirdiği etkenlerden kaynaklanıyor. Sayın Valimizin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü kanalıyla bizlere yapmış olduğu uyarı gereği Akhisar merkezdeki çarşı caddelerimizde yağmur suyu ızgaralarımızı temizlemiştik. Yaptığımız çalışmalar ile daha büyük bir zararın önüne geçtiğimizi söyleyebilirim" dedi.