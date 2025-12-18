Manisa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 6 şüpheli tutuklandı

Manisa'da 2 kişinin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 13 Kasım'da Atatürk Mahallesi Horozköy Meydanı'nda iki kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Kayıtlarda şüphelilerin kaçış güzergahlarını ve kimliklerini tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.