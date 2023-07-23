Manisa'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü.

Olay, saat 19.30 sıralarında kırsal Urganlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup pazar yeri civarında karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Yusuf Görmez tabancayla Davut Demir'i vurdu. Bu sırada Yusuf Görmez de henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yusuf Görmez'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Davut Demir de kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA