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Manisa'da Seyir Halindeyken Kamyonette Yangın Çıktı

Manisa'da Seyir Halindeyken Kamyonette Yangın Çıktı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, İsmail Öner'in kullandığı kamyonet seyir halindeyken alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü; araçta hasar meydana geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeyken alev alan kamyonetteki yangını itfaiye söndürdü.

İsmail Öner'in kullandığı 35 BLU 32 plakalı kamyonette İzmir-Ankara kara yolu Valeks kavşağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, kamyoneti yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından yangının söndürüldüğü araçta hasar oluştu.

Kamyonetin mobil lokma dökme aracı olarak kullanıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
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