Manisa'da şehit trafik polisleri için mevlit okutuldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 15 Kasım'da ekip aracının tıra çarpması sonucu şehit olan polis memurları Hatice Ünal ve Ali Barut için mevlit programı düzenlendi.

Alaşehir Sevgi Yolu'ndaki Pazar Camisi'nde cuma namazı öncesi düzenlenen programda şehitler için mevlit okutuldu.

Programda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Mevlidin ardından Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği önünde kurban kesildi.

Törene, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, şehit polislerin yakınları, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Program, Alaşehir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Dilek'in yaptığı duanın ardından sona erdi.

Kaza

Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'nda görevli polis memuru Hatice Ünal'ın (24) kullandığı 45 A 59624 plakalı ekip aracı, 15 Kasım'da Süleyman Demirel Bulvarı'nda park halindeki 45 AIJ 250 plakalı tırın dorsesine çarpmış, kazada araçtaki polis memuru Ali Barut (34) olay yerinde şehit olmuş, ağır yaralanan Ünal kaldırıldığı hastanede 29 Kasım'da şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
