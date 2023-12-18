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Manisa'da Sahte İlan Verip Dolandırıcılık Yapan 7 Şüpheliden 6'sı Tutuklandı

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Manisa merkezli 6 ilde sosyal medyadan sahte ilan verip, sattıkları ürünleri göndermeyen ve 400 bin TL'lik dolandırıcılık yapan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

MANİSA merkezli 6 ilde sosyal medyadan sahte ilan verip, sattıkları ürünleri göndermeyip, 400 bin TL'lik dolandırıcılık yaptığı belirlenen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 'nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, İstanbul, Ankara, Hatay, İzmir ve Diyarbakır'da sosyal medyadan sahte ilan verip, parasını aldıktan sonra inşaat, giyim ve gıda ürünlerini göndermeyen şüphelilerin mağdurları 400 bin TL dolandırdığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ile çeşitli marka ve modeldeki cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B. (38), M.B. (22), M.Y. (30), E.K. (23), Ş.D.İ. (30), B.I. (23) tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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