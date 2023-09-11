Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 39 Litre Sahte Rakı ve 17.5 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda pet şişeler içinde 39 litre sahte rakı ve 17.5 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon sonucunda ele geçirilen sahte içkilere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda pet şişeler içinde 39 litre sahte rakı ve 17.5 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.U.'ya ait ikamet ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 78 adet pet şişelere doldurularak satışa hazırlanan sahte rakı ve 35 adet viski ile 10 litre etil alkol, 5 adet alkol aroması ve 1 adet anason yağı ele geçirildi. Ele geçirilen sahte içkilere el konurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - MANİSA