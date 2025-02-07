Manisa'da Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi civarında kurulan bir etil alkol imalathanesinden çevre illere satış gerçekleştirildiğini tespit etti.

Bunun üzerine imalathane ve depoya düzenlenen operasyonda, fiber tanklar içinde 20 ton etil alkol, yaklaşık 40 litre sahte içki, damıtmada kullanılan 4 metal kazan ve 3 bin 100 boş bidon ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.