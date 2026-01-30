Haberler

Manisa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Manisa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle birçok dere taştı, evler ve yollar sular altında kaldı. Çaybaşı Deresi'nin taşması sonucu park halindeki 2 otomobil dereye sürüklendi, fakat can kaybı yaşanmadı. Belediyenin ve AFAD ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Manisa'da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle kent genelinde birçok dere taştı, evler, bahçeler ve yollar sular altında kaldı.

Yunusemre ilçesi Karaköy mevkisinde, Çaybaşı Deresi'nin taşması sonucu park halinde bulunan 2 otomobil dereye sürüklendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda hasar oluştu.

Lalapaşa Mahallesi'nde bazı yollar ulaşıma kapanırken, Spil Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu bazı bahçeleri su bastı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekiplerinin bölgelerde çalışma başlattığı, taşkın yaşanan alanlarda tahliye ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
