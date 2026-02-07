Haberler

Manisa'da sağanak nedeniyle yol çöktü, tarım arazileri zarar gördü

Güncelleme:
Manisa'nın Alaşehir ve Kula ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, tarım arazilerinde zarara ve yollarda hasara yol açtı. Kula'da Gediz Nehri'nin taşması sonucu su baskınları meydana gelirken, Alaşehir'de de yollar zarar gördü. Yetkililer bölgede inceleme ve onarım çalışmalarına başladı.

Manisa'nın Alaşehir ve Kula ilçelerinde etkili olan sağanak, yollarda hasara ve tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Kula'da Gediz Nehri taşarak Ortaköy, Yurtbaşı ve Dereköy mahallelerinde su baskınlarına yol açtı. Taşan suların tarlalara dolması nedeniyle kışlık sebzeler zarar gördü.

Ortaköy Mahallesi Muhtarı Ramazan Tuna, birçok tarım arazisinin su altında kaldığını ve ürünlerin zarar gördüğünü söyledi.

Alaşehir'de ise sabaha karşı artan sağanak nedeniyle Göbekli Mahallesi'ndeki dere taştı. Taşkın sonrası Göbekli ile Horzumalayaka mahallelerini bağlayan yolun bir kısmı çöktü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yolda onarım çalışması başlattı.

Kaymakam Alper Faruk Güngör ve AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı bölgede incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel
