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Manisa merkezli 5 ilde 'rüşvet' operasyonu: 12 gözaltı

Manisa merkezli 5 ilde 'rüşvet' operasyonu: 12 gözaltı
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer'in tutuklandığı rüşvet soruşturmasında Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ile Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer'in tutuklandığı 'rüşvet' soruşturması kapsamında Manisa merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında 10 Haziran'da Manisa'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda, Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bazı dijital materyal ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu.

3 TUTUKLAMA

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren Özkan Yalım'ın, Denizli'de Demirhan Gözaçan'a 1 milyon TL teslim ettiğini beyan ettiği, Gözaçan'ın ise 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi. Gözaçan bu dosyadan da tutuklandı. Gözaçan'ın yanı sıra Anıl Demir ile Cem Yüzer de çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı da çalışma başlattı. MASAK raporları doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişletilirken, şüphelilerle irtibatlı oldukları değerlendirilen kişilere yönelik Manisa merkezli İzmir, Muğla, İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 GÖZALTI

Operasyonda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili A.A.C., Ü.Ö.O., M.B., T.S.Ö., Y.K., M.Y., A.Ç., S.O., Ş.Ç., N.K., S.Ç. ve F.G. gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan B.U. ile A.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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