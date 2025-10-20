Haberler

Manisa'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişekle Yakalanan Şüpheliye Adli İşlem

Manisa'da Ruhsatsız Tabanca ve Fişekle Yakalanan Şüpheliye Adli İşlem
Manisa'nın Salihli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir şahısın üstünde ruhsatsız tabanca ve fişek bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde ruhsatsız tabanca ve fişekle yakalanan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbektaşlı Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri C.A'yı (45) durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında, seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca, 8 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Onay Ozan - Güncel
