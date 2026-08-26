Uyuşturucu Operasyonunda Kaza: 3 Şüpheli Tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polisin uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine durdurmak istediği otomobilin, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçıp, su kanalına düştüğü kazada hafif şekilde yaralanan 3 şüpheli, hastanedeki tedavilerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Turgutlu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde ihbar alınan bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan kimliği öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Tak, otomobilin Albayrak Mahallesi'nde kontrolden çıkarak su kanalına düşmesiyle sona erdi. Kazada otomobilde bulunan M.G. (23), Y.S. (20) ve E.S. (19) yaralandı. Hafif yaralanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

ARAÇTA 4,5 KİLO SENTETİK TOZ ECZA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 250 kutu içerisinde toplam 4,5 kilo sentetik toz ecza ele geçirildi. M.G., Y.S. ve E.S., hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı