Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan ekip aracındaki trafik polislerinden Ali Barut'un (34) şehit olduğu, Hatice Ü.'nün (24) ise ağır yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Alaşehir-Sarıgöl kara yolunun Süleyman Demirel Bulvarı kesiminde meydana geldi. Alaşehir'den Sarıgöl yönüne giden Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli trafik polisi Hatice Ü. yönetimindeki 45 A 59624 plakalı ekip aracı, yol kenarında park halindeki 45 AIJ 250 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Dorsenin altına giren araçtaki polislerden Ali Barut şehit oldu, Hatice Ü. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hatice Ü., ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hatice Ü.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Şehit evli ve 2 çocuk babası 10 yıllık polis memuru Ali Barut, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Salihli'nin Kapancı Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın gerçekleştiği anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

