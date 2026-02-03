Manisa'da parkta yaralı halde bulunan kişi hastanede öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir parkta ağır yaralı halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki Fatih Parkı'nda devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, park içindeki heykelin altında bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Doğan (32), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.