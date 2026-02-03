Haberler

Manisa'da parkta yaralı halde bulunan kişi hastanede öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Fatih Parkı'nda ağır yaralı halde bulunan İbrahim Doğan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki Fatih Parkı'nda devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, park içindeki heykelin altında bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Doğan (32), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Doğan'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
