Manisa'da otomobille çarpışan seyyar kokoreç tezgahlı motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

Manisa'da otomobille çarpışan seyyar kokoreç tezgahlı motosikletin sürücüsü öldü Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tezgahının takılı olduğu motosikletiyle otomobille çarpışan kokoreççi, yaşamını yitirdi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tezgahının takılı olduğu motosikletiyle otomobille çarpışan kokoreççi, yaşamını yitirdi. Yasin Karabüber yönetimindeki 45 ABE 633 plakalı otomobil, Cevdet Öktem Caddesi'nde kokoreç ustası Ahmet Kafaoğlu'nun (66) kullandığı seyyar kokoreç tezgahının takılı olduğu 45 ZC 2640 plakalı motosikletle çarpıştı. Yola savrulan Kafaoğlu, başından yaralandı. Kaza yerine çağrılan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kafaoğlu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel Turgutlu Manisa Güncel Haberler

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