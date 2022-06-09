Manisa'da otomobille çarpışan seyyar kokoreç tezgahlı motosikletin sürücüsü öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da otomobille çarpışan seyyar kokoreç tezgahlı motosikletin sürücüsü öldü

AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da otomobille çarpışan seyyar kokoreç tezgahlı motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tezgahının takılı olduğu motosikletiyle otomobille çarpışan kokoreççi, yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tezgahının takılı olduğu motosikletiyle otomobille çarpışan kokoreççi, yaşamını yitirdi.

Yasin Karabüber yönetimindeki 45 ABE 633 plakalı otomobil, Cevdet Öktem Caddesi'nde kokoreç ustası Ahmet Kafaoğlu'nun (66) kullandığı seyyar kokoreç tezgahının takılı olduğu 45 ZC 2640 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yola savrulan Kafaoğlu, başından yaralandı.

Kaza yerine çağrılan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Kafaoğlu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Turgutlu Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title