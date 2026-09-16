Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
M.K. (51) idaresindeki 45 ACK 997 plakalı otomobil, dün Kepenekli Mahallesi'nde Doğan Güleç'in (29) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Güleç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Otomobil sürücüsü M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA