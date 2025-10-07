Haberler

Manisa'da Otomobil Kazası: İki Yaralı

Manisa'da Otomobil Kazası: İki Yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin akaryakıt istasyonunun tabelasına çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

İ.D. idaresindeki 45 UV 912 plakalı otomobil, Mimar Sinan Bulvarı Galericiler Sitesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki yolcu sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
500
