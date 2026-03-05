Haberler

Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-İzmir kara yolu üzerindeki Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Hakan Kurtay'ın (51) kullandığı 45 TU 888 plakalı otomobil ile Melisa Aksoylu (25) idaresindeki 34 PMN 584 plakalı otomobil Ankara- İzmir kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüleri ile Yasemin Kaya (24) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen
