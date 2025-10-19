Haberler

Manisa'da Otomobil-Kamyonet Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti

Manisa'da Otomobil-Kamyonet Kazasında Bebek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 bebek hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 1 bebek hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sezer Başız (32) idaresindeki 03 ABC 298 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan İsmail Ulusu (44) yönetimindeki 43 AEA 905 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan Sezer Başız (32), Kardelen Başız (21), Aysel Başız (3), Hülya Başız (1), Zümranur Turan (11), Asel Başız (1) Yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Asel Başız, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, 5 yaralı ise Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Artık yenilmez değiller! Süper Lig'de ilk kez kaybettiler
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Aylardır boştaydı! Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu

Aylardır boştaydı! İşte Aboubakar'ın yeni takımı
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Artık yenilmez değiller! Göztepe Süper Lig'de ilk kez kaybetti

Artık yenilmez değiller! Süper Lig'de ilk kez kaybettiler
Orkun Kökçü'nün acı günü

Orkun Kökçü'nün acı günü
Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası 2 binden 200 bin TL'ye çıkıyor
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi

3 gol, kırmızı kart, 2 gol iptali! Bu maçta her şey var
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Kilosunun fiyatı 600 bin TL'ye çıktı, görmek isteyen tarlaya akın etti

Fiyatı 600 bin TL'ye çıktı! Görmek isteyen tarlaya akın ediyor
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.