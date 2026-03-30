Sarıgöl'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil üzüm bağına devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kızılçukur Mahallesi'nde, Ümmü Karınca'nın kullandığı 45 ZS 742 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak üzüm bağına devrildi.
Yaralanan sürücü kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan