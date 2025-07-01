Manisa'da Orman Yangınları Nedeniyle 24 Mahalle Tahliye Edildi

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Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçelerinde devam eden orman yangınları sebebiyle toplam 24 mahalle tedbir amaçlı olarak tahliye edilmiştir. Yangınlara hava ve karadan müdahale sürmektedir.

TOPLAM 24 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçelerinde orman yangınları sürerken; Akhisar'da 18, Ahmetli'de 2, Kula'da 2, Salihli'de 2 mahalle olmak üzere toplam 24 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Diğer yandan 3 ilçede süren yangınlara 8 uçak, 21 helikopter, 94 arazöz, 86 su tankeri, 35 itfaiye aracı, 48 iş makinesi ve 1138 personel ile müdahale ediliyor.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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