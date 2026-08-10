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Kula'da yangın sonrası hasar dronla görüntülendi

Kula'da yangın sonrası hasar dronla görüntülendi
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Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi.

Seyitali Mahallesi yakınlarında dün çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Kula Belediyesine bağlı ekipler de çalışmalara destek veriyor.

Yangında zarar gören ormanlık alan ve badem tarlaları ise AA ekibi tarafından dronla görüntülendi.

Yangında yaklaşık 1000 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Seyitali Mahallesi yakınlarında dün çıkan orman yangınına 16 hava aracı, 49 söndürme ekibi, 7 dozer ve kepçe, 14 emniyet ekibi, 1 AFAD, 1 sağlık ekibi ve yangın risk azaltma planı ekipleri ile gönüllülerden oluşan 309 personelle müdahale edilmiş, yangın yaklaşık 8 saatte kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA
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