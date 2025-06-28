Manisa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor. Karaköy ve Yenice mahalleleri tahliye edilirken, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ile müdahale ediliyor.
Karaköy ve Yenice mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Akhisar-Gördes kara yolu da ulaşıma kapatıldı.
Ekipler, rüzgarın kuvvetli olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel