Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik karaçam ormanı zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
MANİSA'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangın, saat 17.40'ta Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkisindeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına 1 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda kara aracıyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 500 metrekarelik karaçam ormanı zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel