Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

MANİSA'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.40'ta Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkisindeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına 1 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda kara aracıyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 500 metrekarelik karaçam ormanı zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.