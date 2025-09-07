Haberler

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 500 metrekarelik karaçam ormanı zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.40'ta Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkisindeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına 1 helikopter, 1 uçak ve çok sayıda kara aracıyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 500 metrekarelik karaçam ormanı zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi

Kalabalık grup soluğu il binasında aldı, gençler son anda engel oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'ta veda! Tayyip Talha'nın yeni takımı belli oldu

Türk yıldız, arkadaşlarıyla vedalaşarak Beşiktaş'tan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.