Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını, tarlada ateş yakan üç kişi nedeniyle başladı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar orman arazisi zarar gördü, ateşi yakan kişiler gözaltına alındı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Salur Mahallesi'nde Y.K, Y.A.S. ve H.K'nin tarlada çay demlemek için ateş yakmaları sonucu yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Manisa Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz, 4 uçak, 4 helikopter ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Mahalle sakinleri de tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ateş yaktıkları belirlenen Y.K, Y.A.S. ve H.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Yangında 3 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.