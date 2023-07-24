Manisa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Hatıplar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 5 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.