Manisa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde Hatıplar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 5 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatıplar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 6 uçak, 5 helikopter, 39 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel