Manisa'da Orman Yangını 30 Dakikada Kontrol Altına Alındı

Manisa'da Orman Yangını 30 Dakikada Kontrol Altına Alındı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile 30 dakikada kontrol altına alındı. Yangının enerji nakil hattından çıktığı tahmin ediliyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 30 dakikada kontrol altına alındı.

Gördes ilçesi Dağdere Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ile orman ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri ve 1 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre enerji nakil hattından çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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