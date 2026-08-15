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Akhisar'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Akhisar'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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MANİSA'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Akhisar ilçesi Yeğenoba Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 2 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozerle yangına müdahale ediliyor. Ekiplerin, havadan ve karadan başlattığı söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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