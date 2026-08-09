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Kula'da yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale

Kula'da yangın ormana sıçradı: Havadan ve karadan müdahale
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MANİSA'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Seyitali Mahallesi Gargar mevkisinde tarım arazisinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayılarak ormana sıçradı. İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Alevlere 2 söndürme uçağı, 3 helikopter, 11 arazöz ve 1 dozer ile havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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