Manisa'da okul servis araçları denetlendi

Manisa'da gerçekleştirilen denetimlerde 659 okul servis aracı kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 5 sürücüye toplamda 13 bin 595 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-6 Şubat'taki denetimlerde 659 servis aracı kontrol edildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen 5 sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem uygulandı, toplam 13 bin 595 lira idari para cezası kesildi.

