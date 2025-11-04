Manisa'da öğrenci ve öğretmenlerden Gazze yararına kermes

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Gazze halkı yararına kermes düzenlendi.

Şehit Efkan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin okulun bahçesinde hazırladığı kermesin açılışını, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya yaptı.

Kermeste öğrenciler, evlerinden hazırladıkları pasta, kek, kurabiye, sarma ve tatlı gibi çeşitli gıda ürünlerini stantlarda satışa sundu.

Velilerin yardımıyla hazırlanan kermesten elde edilecek gelir Gazze'ye gönderilecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ve Okul Müdürü Nurten Kocakabak dünyanın gözü önünde Gazze'de soykırım yapıldığını belirterek, bu anlamda düzenlenen kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.