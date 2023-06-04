Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi ise yaralandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Yılmaz (47) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Kozak (50) ise yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Ergenekon Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Kamil Can Kaçar (19) yönetimindeki 45 AGF 592 plakalı hafif ticari araç ile İsmail Yılmaz yönetimindeki 45 ZB 1715 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ağır yaralanırken, arkada yolcu olarak bulunan Ali Kozak da yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Yılmaz, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.