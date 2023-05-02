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Manisa'da minibüs kazası: 6 kişi yaralandı

Manisa'da minibüs kazası: 6 kişi yaralandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde, aynı aileden 6 kişi minibüs kazası sonucu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs önce bariyerlere, ardından da köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ankara- İzmir karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Kula istikametinden Salihli istikametine gitmekte olan Seyithan Karaboğa (66) yönetimindeki 31 NBB 44 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce bariyerlere, ardından da köprünün demir korkuluklarına çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile minibüsteki Bahriye Karaboğa (60), Sevim Karaboğa (51), Aydın Karaboğa (51), Bedir Karaboğa (63) ve Sefa Karaboğa (8), yaralandı. Aynı aileden oldukları öğrenilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Saçlı - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Ankara Güncel Haberler

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