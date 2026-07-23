Manisa'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde özel halk minibüsü ile kapalı kasa minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Manisa-Turgutlu kara yolu Karaoğlanlı Kavşağı'nda meydana geldi. Berat Yılmaz'ın (23) kullandığı 06 FYP 941 plakalı kapalı kasa minibüs, Karaoğlanlı Mahallesi'nden Manisa yönüne dönüş yapmak isteyen Halim Terhan (66) yönetimindeki 45 AJ 014 plakalı özel halk minibüsüyle çarpıştı. Sol tarafından büyük hasar oluşan özel halk minibüsündeki Asım Girgeç (75), hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manisa'daki hastanelere kaldırıldı. Girgeç'in cenazesi de inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kapalı kasa minibüsün sürücüsü Berat Yılmaz gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı