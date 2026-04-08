Kriko kaydı, tamir etmeye çalıştığı minibüsün altında kalıp, yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Ruhi Köprülü, minibüsünü tamir ederken krikonun kayması sonucu aracın altında kalarak ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Köprülü'nün durumu stabil.

Olay, saat 09.30 sıralarında İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Ruhi Köprülü, cadde üzerinde arızalanan 45 J 1874 plakalı minibüsünü kriko ile kaldırdı, ardından tamir etmek için altına girdi. Bir süre sonra kriko aniden kaydı. Krikonun kaymasıyla minibüsün altında kalan Köprülü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılan Köprülü'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Köprülü ardından, ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalçasında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Köprülü, tedaviye alındı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdığı ortaya çıkarken; polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
