Manisa'da Marmara Gölü'nü kurtarmak için proje tamamlandı

Manisa'da yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü'nü kurtarmak için Devlet Su İşleri 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan planlama ve proje çalışmaları tamamlandı. 15 milyon TL tutarındaki proje kapsamında yapılacak olan 5 regülatör aracılığıyla göle, 25 milyon metreküp su getirilmesi hedefleniyor.

MANİSA'da, yaşanan kuraklık ve su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kuruyan Marmara Gölü'nü kurtarmak için Devlet Su İşleri 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan planlama ve proje çalışmaları tamamlandı. DSİ 2'nci Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, projenin aralık ayında ihaleye çıkacağını duyurdu. 15 milyon TL tutarındaki proje kapsamında yapılacak olan 5 regülatör aracılığıyla göle, 25 milyon metreküp su getirilmesi hedefleniyor.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü, son yıllarda kuraklık ve su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl, ayrıca çiftçilerce işgal edilip tarıma açıldı.

Türkiye'nin ilk iklim davasına konu olan ve su tutana kadar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) tahsis edilen gölü kurtaracak proje tamamlandı. Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürü Saadettin Ceylan, 15 milyon TL tutarındaki projenin aralık ayında ihaleye çıkacağını, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan il koordinasyon toplantısında duyurdu.

Davanın devam ettiği gölde, titizlikle mühendislik çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ceylan, 'Gölmarmara Gölü'ne ilave su temini planlama ve mühendislik çalışmalarımız sürüyor. Planlama ve mühendislik işleri devam ediyor, hassas davranıyoruz. Su temini noktasında, mahkemelik olduğu için daha temkinli ilerliyoruz. Bu yıl aralık ayında ihaleye çıkaracağız. Bozdağ'dan akan suyun 25 milyon metreküpünü Ahmetli, Sart, Tabak Çayı, Kurşunlu, Gümüş regülatörleri vasıtasıyla mevcut Kendirlik Besleme Kanalı üzerinden göle getireceğiz dedi.