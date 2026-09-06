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Manisa Ahmetli'de Maki Yangını Kontrol Altında

Manisa Ahmetli'de Maki Yangını Kontrol Altında
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ahmetli'nin Cambazlı Mahallesi Çaldağı mevkisinde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından ekiplerce kontrol altına alınan yangında, 55 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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