Manisa'da Lokantanın Önündeki Saksı Çalındı

Manisa'da Lokantanın Önündeki Saksı Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lokantanın önüne dekor amaçlı yerleştirilen saksı çalındı. Lokantanın işletmecisi, saksının çalınmasının maddi değerinden çok manevi olarak kendisini üzdüğünü belirtti. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir lokantanın önüne dekor amaçlı konulan saksı çalındı. O anlar lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı.Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokanta önündeki dekor amaçlı konulan saksı, dün çalındı. Lokantanın işletmecisi Yunus Emre Saat, sabah iş yerine geldiğinde saksının yerinde olmadığını fark edip, güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde gündüz saatlerinde lokanta önüne gelen ve telefonla konuşan bir kişinin çevrede kimsenin olup, olmadığını kontrol ettikten sonra menekşe dikili saksıyı alıp, uzaklaştığını belirledi.

Saat, saksının çalınmasının maddi değerinden çok manevi olarak kendini üzdüğünü belirtip, "Bu tür olayların yaşanması üzücü. İnsan sadece çiçeği değil, emeği ve güzelliği de çalıyor" dedi. Saat, saksıyı çalan kişinin tespit edilip, yakalanması için şikayetçi olacaklarını da söyledi.

Haber : Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da

İstanbul'daki barış zirvesi başladı! İlk sözler Bakan Fidan'dan
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor

Bakanlık düğmeye bastı! 6 ürün piyasadan toplatılıyor
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Yargı paketi Ahmet Türk'ü de tatmin etmedi: Hayal kırıklığı yarattı, endişelerimiz büyüdü

Ahmet Türk, büyük hayal kırıklığı yaşadı: Endişelerimiz büyüdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Okan Buruk'un istemediği futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu geri dönüyor
İzmir'deki grev krizinde kim haklı?

İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Olaylı maça devlet el koydu

Olaylı maça devlet el koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.