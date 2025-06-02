Manisa'da Lokantanın Önündeki Saksı Çalındı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, bir lokantanın önüne dekor amaçlı konulan saksı çalındı. O anlar lokantanın güvenlik kameralarına yansıdı.Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokanta önündeki dekor amaçlı konulan saksı, dün çalındı. Lokantanın işletmecisi Yunus Emre Saat, sabah iş yerine geldiğinde saksının yerinde olmadığını fark edip, güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde gündüz saatlerinde lokanta önüne gelen ve telefonla konuşan bir kişinin çevrede kimsenin olup, olmadığını kontrol ettikten sonra menekşe dikili saksıyı alıp, uzaklaştığını belirledi.

Saat, saksının çalınmasının maddi değerinden çok manevi olarak kendini üzdüğünü belirtip, "Bu tür olayların yaşanması üzücü. İnsan sadece çiçeği değil, emeği ve güzelliği de çalıyor" dedi. Saat, saksıyı çalan kişinin tespit edilip, yakalanması için şikayetçi olacaklarını da söyledi.

Haber : Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),