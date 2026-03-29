Haberler

Manisa -Salihli'de dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı /Haber eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle çay ve derelerde taşkınlar meydana geldi, tarım arazileri sular altında kaldı ve bazı evlerde hasar oluştu.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 2 gündür etkili olan kuvvetli yağış sonucu çay ve dereler taştı, tarım arazileri sular altında kaldı. Sart Mahallesi'nde ise bir ev kısmen yıkıldı.

Salihli'de kuvvetli yağmur nedeniyle çok sayıda çay ve derede taşkın yaşandı. Özellikle Gediz Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Salihli'nin Sart, Köseali, Çapaklı, Kabazlı, Yılmaz başta olmak üzere kırsal mahallelerinde ise toprak kayması yaşandı.

Sart Mahallesi'nden geçen Sart Deresi'nin yatağı aşırı yağışlar nedeniyle yön değiştirerek tarım arazilerine zarar verdi. Bazı bölgelerde toprak aşınması sonucu tarım arazileri yok oldu. Ayrıca dere yatağının yön değiştirmesi nedeniyle bir ev kısmen çöktü. Çay ve derelerde meydana gelen taşkınlar sonucu binlerce dönüm tarım arazisi de sular altında kaldı. Bazı mahallelerde üzüm bağları tamamen suya gömüldü.

Kabazlı Deresi'nde meydana gelen taşkın nedeniyle demir yolu hattı zarar gördü. Devlet Demir Yolları ekipleri, demir yolu hattında bakım ve onarım çalışması yaparken, Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi ekipleri de dere yatağında temizleme çalışması başlattı. Salihli merkezi ve kırsal mahallelerde ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu

İsrail'in en büyük şehirlerinden dumanlar yükseliyor!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Erzurum'da bir kişi eczaneye saldırdı, yakmak istedi

Eczaneye saldırıp, kundaklamak isteyen kişinin kimliği şok etti
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Tek bir pişmanlık belirtisi göstermedi! Annesini döve döve öldüren avukatın cezası belli oldu

Zerre pişmanlığı yok! İşte annesini döverek öldüren avukatın cezası
İran: ABD müzakerelerden söz ediyor ancak gizlice bir kara saldırısı planlıyor

İran, ABD'nin gizli planını ifşa etti
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi çok tartışılacak cinsten
Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı için dev prim

Patron çıldırdı! Dursun Özbek'ten dev karar