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Manisa'da klima fabrikası işçilerini taşıyan servis midibüsü çöp kamyonuna çarptı: 17 yaralı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kazada klima fabrikası işçilerini taşıyan servis midibüsü, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 5'i ağır 17 işçi yaralandı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen kazada klima fabrikası işçilerini taşıyan servis midibüsü, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 5'i ağır 17 işçi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı Mahallesi Manisa-Turgutlu kara yolunda meydana geldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren klima fabrikasında çalışan işçileri taşıyan 45 J 1877 plakalı servis midibüsü, Akpınar Mesire Alanı önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, park halindeki Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 45 M 9681 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracında bulunan işçiler bulundukları yerden savrularak, yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Olay yerinde müdahalesi yapılan 17 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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