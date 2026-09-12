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Manisa'da kent genelinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Manisa'da kent genelinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı
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Manisa'da polis asayiş ve trafik uygulamasında 3 bin 758 kişiyi sorguladı, aranan 7 şüpheliyi yakaladı.

Manisa'da polis asayiş ve trafik uygulamasında 3 bin 758 kişiyi sorguladı, aranan 7 şüpheliyi yakaladı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 ilçede asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. ?

?Uygulamalarda 196 uyuşturucu hap ile 9,54 gram esrar ele geçirildi. Polis 3 bin 758 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 7 kişiyi yakaladı.

?Ayrıca 1507 araç denetlendi, kusuru bulunan 169 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 855 bin 416 lira idari para cezası uygulandı, 16 araç ise trafikten men edildi.

Kumar oynandığı tespit edilen bir iş yerindeki 55 kişiye toplam 638 bin 220 lira idari para cezası verildi.

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Kaynak: AA
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