Manisa'da evde sera kurarak kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evde kenevir yetiştiren iki kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Operasyonda 1 kilo 506 gram kubar esrar, 50 gram skunk ve 93 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evde kurdukları serada kenevir yetiştirdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları değerlendirilen T.İ. ve S.T'nin kullandığı adrese operasyon düzenledi.

Adresteki incelemede, kenevir yetiştirilmesi amacıyla evin bir bölümüne aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri kurularak sera düzeneği oluşturulduğu tespit edildi.

Evde yapılan aramada 1 kilo 506 gram kubar esrar, 50 gram skunk, 93 kök kenevir bitkisi ile satışa hazır bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda sera ekipmanlarına da el konuldu.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan
