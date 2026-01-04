Haberler

Kayıp olarak aranan kadının eniştesi: Hayatından endişe ediyoruz

Manisa'nın Demirci ilçesinde kaybolan 59 yaşındaki Şerife Çınar'ın bulunması için arama çalışmaları 2'nci günde de devam ediyor. Yakınları, yetkililere kayıp başvurusunda bulundu ve arama faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde kaybolan Şerife Çınar'ın (59) bulunması için arama çalışmaları 2'nci günde de sürüyor. Şerife Çınar'ın eniştesi Ahmet Çınar, "Baldızımdan henüz bir haber, iz ve bilgi yok. Aramalar sürüyor. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.

Çamlıca Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şerife Çınar'dan haber alamayan yakınları, önceki gün evine geldi. Yakınları, Çınar'ı evinde bulamayınca Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede AFAD, polis, jandarma ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Hisar Kaplıcaları mevkisinden başlatılan arama faaliyetleri, arazide yaya olarak sürdürülürken, dron ile de havadan taramalar yapıldı. Ekipler, Hisar Kaplıcaları çevresinin yanı sıra ilçenin eski Simav, Selendi ve Salihli yolları güzergahlarında da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yürütülen soruşturma kapsamında ilçenin tüm çıkış noktalarındaki mobese kameraları incelemeye alındı. Ancak, arama çalışmalarına havanın kararması ve yağmur sebebiyle ara verildi. Bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden saha taramasına devam edildi.

Şerife Çınar'ın eniştesi Ahmet Çınar, "Baldızımdan henüz bir haber, iz ve bilgi yok. Aramalar sürüyor. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.

Manisa'ya kendilerini ziyarete gelen baldızı Şerife Çınar'ı 21 Aralık'ta Demirci'deki evlerine götürüp bıraktığını belirten Çınar, "Daha sonra Demirci'deki evime gittiğimde bir iki kez buradaki evime de geldi. Ancak, bir daha ortada görünmeyince 2 Ocak'ta evine gittim. Kendisine ulaşamayınca, polise ve zabıtaya kayıp başvurusunda bulunduk. 24 Aralık'ta Menderes Bulvarı'ndaki bir markette, 31 Aralık'ta da Çamlıca Mahallesi'ndeki evinin yakında bulunan Kozağaç Parkı'nda görülmüş. Simav, Selendi ve Salihli yollarının olduğu bölgeler ve kaplıca civarında aramalar yapıldı. Ancak kendisine ulaşılamadı. Halen de aramalar devam ediyor. Evine hiç uğramamış" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
